Hintergrund:

Wenn man Patienten mit einem Vitamin-K-Antagonisten antikoaguliert sollte der INR-Wert zwischen 2.0 und 3.0 liegen, ansonsten ist die Antikoagulation nicht so wirksam oder die Gefahr für Blutungskomplikationen steigt. Die Zeit in der der INR-Wert im therapeutischen Bereich ist, beträgt in der Regel weniger als 60%, also fast die Hälfte der Zeit sind die Werte entweder zu hoch oder zu tief. Ein möglicher Grund dafür ist eine unregelmässige Zufuhr von Vitamin K mit der Nahrung. Man kann sich vorstellen, dass mit einer regelmässigen Einnahme von Vitamin K – zusätzlich zur Antikoagulation – die Variabilität der INR Werte vermindert werden kann.

In dieser Studie wird untersucht, ob die zusätzliche Vitamin-K-Einnahme die Zeit in der die INR-Werte im therapeutischen Bereich liegen erhöht.

Einschlusskriterien:

Patienten mit einer Indikation für eine Antikoagulation mit Warfarin (wird in USA und Kanada hauptsächlich verwendet) für mindestens sechs Monate

Ausschlusskriterien:

Lebererkrankungen, übermässiger Alkoholkonsum

INR-Wert am Tag des Screenings ausserhalb des Ranges von 2.0 bis 3.0

Einnahme anderer Medikamente, die mit Warfarin interferieren (z.B. Barbiturate)

Studiendesign und Methode:

Multizentrische, randomisierte Studie, placebo-kontrolliert. Der erste Monat wurde zur Adjustierung der Warfarindosis verwendet; es könnte sein, dass durch die Vitamin-K-Gabe die Warfarindosis angepasst werden muss und bei den Teilnehmern dieser Gruppe der INR-Wert bis zur Stabilisierung längere Zeit nicht im therapeutischen Bereich ist.

Studienort:

Mehrere Zentren in Kanada

Interventionen:

Alle Patienten erhielten Warfarin

Gruppe 1: 150 µg Vitamin K/Tag

Gruppe 2: Placebopräparat

Outcome:

Primärer Outcome

Zeit in der der INR-Wert im therapeutischen Bereich ist (in der Periode: 4 Wochen nach Randomisierung bis 7 Monate nach Randomisierung; die Zeit wurde mit einem validierten Algorithmus berechnet)

Sekundäre Outcomes

Anzahl signifikanter INR-Deviationen (INR <1.5 oder > 4.5)

Anzahl INR-Bestimmungen

Blutungen und thrombotische (venös und arteriell) Ereignisse

Resultat:

253 Patienten wurden randomisiert, 9 Patienten in jeder Gruppe beendeten frühzeitig die Studie und konnten in der Auswertung nicht berücksichtigt werden.

Das mittlere Alter der Teilnehmer betrug 66 Jahre, etwas mehr als die Hälfte waren Männer, die häufigste Indikation für die Antikoagulation war eine tiefe Venenthrombose, gefolgt von Vorhofflimmern und Status nach Klappenersatz.

Die mittlere Zeit der INR-Werte im therapeutischen Bereich war 65.1% in der mit Vitamin K behandelten Gruppe und 65.9% in der Placebogruppe.

Im Verlauf über 6 Monate waren die Deviationen des INR Wertes nach oben oder unten (<1.5 oder >4.5) in der mit Vitamin K behandelten Gruppe signifikant geringer (10.1% in der Placebogruppe und 7.8% in der mit Vitamin K behandelten Gruppe).

Die Anzahl der INR-Bestimmungen war in beiden Gruppen etwa gleich hoch (zwischen 9 und 10 Bestimmungen).

Keine thromboembolischen Ereignisse in beiden Gruppen; drei nicht-schwere Blutungen in der Gruppe mit Vitamin K und eine in der Placebogruppe; aufgrund der geringen Ereignisse macht eine statistische Analyse keinen Sinn.

Kommentar:

Die Zeit in welcher der INR-Wert im therapeutischen Bereich lag war in beiden Gruppen mehr oder weniger gleich, allerdings waren die Deviationen der INR Werte, nach oben oder unten, signifikant weniger häufig in der mit Vitamin K behandelten Gruppe.

Die regelmässige Kontrolle ist wahrscheinlich wichtiger als die zusätzliche Gabe von Vitmain K um die INR-Werte im therapeutischen Wert zu halten.

Literatur:

Boonyawat K et al. The effect of low-dose oral vitamin K supplementation on INR stability in patients receiving warfarin. Throm Haemost 2016; dx.doi.org/10/TH16-04-0320