Hintergrund:

Patienten haben nach orthopädischen Eingriffen ein erhöhtes Risiko für tiefe Beinvenenthrombosen. In den Guidelines wird nach einem Hüft- oder Kniegelenkersatz eine Antikoagulation zur Prävention venöser Thromboembolien empfohlen. Es gibt auch Hinweise, dass nach einer Knie-Arthroskopie und bei einem Unterschenkelgips die Wahrscheinlichkeit venöser Thrombosen erhöht ist. In den gängigen Guidelines wird eine Antikoagulation bei diesen Patienten allerdings nicht empfohlen. Die Ergebnisse von Studien sind noch zu wenig klar um eine Antikoagulation zu empfehlen. Das Verhältnis vom Nutzen zu den Risiken (Blutungen) ist noch nicht ganz klar. Die Hauptkritik an den bisher durchgeführten Studien richtet sich gegen die Definition des Outcomes; es wurden alle Thrombosen, also auch asymptomatische, erfasst; die klinische Relevanz asymptomatischer Thrombosen ist unklar; die meisten Thromben lösen sich von selbst wieder auf.

In diesen beiden Studien (Patienten nach Knie-Arthroskopie und Patienten mit einem Unterschenkelgips) wird die präventive Wirksamkeit und Sicherheit einer Antikoagulation mit niedermolekularem Heparin untersucht.

Einschlusskriterien:

Über 18-jährige Patienten mit Knie-Arthroskopie (diagnostisch, Meniskektomie, oder andere Indikationen)

oder über 18-jährige Patienten mit einem Unterschenkelgips (geplant für mehr als eine Woche; mit oder ohne gleichzeitige Operation)

Ausschlusskriterien:

Patienten mit venöser Thromboembolie in der Anamnese

Kontraindikationen für eine Prävention mit niedermolekularem Heparin

Studiendesign und Methode:

Randomisierte Studie

Studienort:

10 Spitäler in den Niederlanden

Interventionen:

Gruppe 1: Antikoagulation mit niedermolekularem Heparin (je nach Präferenz des Spitals Nadroparin 2850 IU/d oder Dalteparin 2500 IU/d; bei Patienten über 100 kg Körpergewicht die doppelte Dosis)

Patienten mit Arthroskopie; erste Dosis nach dem Eingriff für 8 Tage

Patienten mit Gips; erste Dosis nach Anlegen des Gipses für die ganze Zeit der Immobilisieurng

Gruppe 2: keine Antikoagulation

Outcome:

Primärer Outcome

Kumulative Inzidenz symptomatischer venöser Thromboembolien in den ersten drei Monaten nach Einschluss in die Studie

Grössere, relevante („major“) Blutungen

Sekundäre Outcomes

Klinisch relevante, kleinere Blutungen

Resultat:

Arthroskopie-Studie

zwischen Mai 2012 und Januar 2016 wurden gut 6000 Patienten mit Knie-Arthroskopie auf ihre Eignung an der Studie mitzumachen, befragt; 1543 wurden randomisiert.

Das mittlere Alter lag knapp unter 50 Jahren; gut die Hälfte waren Männer, die häufigste Indikation für die Arthroskopie war die Meniskektomie.

Wirksamkeit: In der mit Heparin behandelten Gruppe wurde bei 5 Patienten (0.7%) und in der ohne Antikoagulation bei 3 Patienten (0.3%) eine symptomatische venöse Thromboembolie diagnostiziert. Der Unterschied ist nicht signifikant

Blutungen; je eine grössere Blutung in jeder Gruppe (Hämarthros, Blutung an Operationsstelle); kleinere Blutungen, klinisch aber nicht sehr relevant, traten in der mit Heparin behandelten Gruppe etwas häufiger auf als in der Gruppe ohne Antikoagulation.

Unterschenkelgips-Studie

761 Patienten wurden eingeschlossen; das mittlere Alter betrug 46 Jahre. Die Hälfte waren Männer, bei 90% war eine Fraktur (Metatarsalknochen, Knöchelregion) die Indikation für einen Gips; bei 170 Patienten wurde auch eine Operation durchgeführt.

Wirksamkeit: in der mit Heparin behandelten Gruppe traten bei 10 (1.4%) der Patienten eine symptomatische venöse Thromboembolie auf, in der ohne Behandlung bei 13 (1.8%) Patienten. Kein statistisch signifikanter Unterschied.

Blutungen: eine grössere Blutung in der mit Heparin behandelten Gruppe, keine in der anderen Gruppe; kleinere Blutungen traten in der mit Heparin behandelten Gruppe häufiger auf.

Kommentar:

Nach den Ergebnissen dieser Studie – die methodisch gut durchgeführt wurde – hat niedermolekulares Heparin bei Patienten nach einer Knie-Arthroskopie oder Unterschenkelgips mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit keinen präventiven Effekt.

Das steht im Widerspruch zu den Konklusionen der Autoren von zwei Metaanalysen; laut den Metaanalysen soll eine Antikoagulation einen präventiven Effekt haben. Eine der Erklärungen für diese Diskrepanz ist der unterschiedliche ‚Outcome’, der untersucht wurde. In dieser Studie wurden nur die symptomatischen venösen Thromboembolien erfasst, in den anderen Studien – die in die Metaanalysen eingeschlossen wurden – wurden auch die asymptomatischen Thromboembolien erfasst.

Literatur:

Van Adrichem RA. et alii. Thromboprophylaxis after Knee Arthroscopy and Lower-Leg Casting. N Engl J Med. 2016 NEJMoa1613303