Kardio-MRI verhindert unnötige Koronarangiographien bei Angina pectoris

Frage: Verhindert die Abklärung mittels koronarem Kernspintomogramm bei Patienten mit Angina pectoris mehr unnötige Koronarangiographien als der NICE-Abklärungsalgorithmus oder eine Myokardszintigraphie?

Hintergrund:

In jüngster Vergangenheit wurde vermehrt auf eine verfrühte und zu häufige Beanspruchung der invasiven Koronarangiographie bei vermuteter koronarer Herzkrankheit hingewiesen. Die Verhinderung unnötiger Koronarangiographien bringt finanzielle Einsparungen, weniger klinische Komplikationen und eine Erfüllung des Patientenwillens mit sich. Die britischen NICE-Guidelines schlagen ein stratifiziertes Vorgehen vor, wobei Patienten mit einer Vortestwahrscheinlichkeit von 10-29% eine koronare Computertomographie, jenen mit 30-60% eine Myokardperfusionsszintigraphie und jenen mit >61% direkt eine Koronarangiographie empfohlen wird. Trotzdem zeigt ein Grossteil der invasiv untersuchten Patienten keine signifikanten obstruktiven Läsionen. Das Kardio-MRI erweist sich demgegenüber zunehmend als diagnostisch akkurat und prognostisch wertvoll. Diese Studie untersuchte den Nutzen des Kardio-MRI als Alternative zum NICE-Abklärungsalgorithmus und zur Myokardperfusionsszintigraphie.

Einschlusskriterien:

· Verdacht auf Angina pectoris

· Vortestwahrscheinlichkeit für koronare Herzkrankheit von 10-90% (gemäss Duke-Score)

· Alter über 30 Jahre

Ausschlusskriterien:

· Nicht-pectanginöser Thoraxschmerz

· Normale Myokardperfusionsszintigraphie oder normale koronare Computertomographie in den vergangenen 2 Jahren

· Klinische Instabilität

· Zustand nach Myokardinfarkt oder Zustand nach Stenting

Studiendesign und Methode:

Randomisierte, 3-armige klinische Studie (in 1:2:2 Allokation)

Gruppe 1: NICE-Guidelines Gruppe

Gruppe 2: MRI-Gruppe

Gruppe 3: Myokardperfusionsszintigraphie-Gruppe

Studienort:

Multizentrisch (6 Zentren im Vereinigten Königreich)

Interventionen:

· Nach erfolgter Bildgebung gemäss Studiendesign wurde bei positivem Befund eine Koronarangiographie gemäss Studienprotokoll mit Messung der fractional flow reserve (FFR) durchgeführt (an allen Koronarien welche >2.5 mm mit einer Stenose zw. 40-90%).

· Wenn die FFR nicht durchführbar war, erfolgte eine „quantitative coronary angiography“ (QCA)

Outcome:

Primärer Outcome

· Sämtliche unnötigen Koronarangiographien innerhalb von 12 Monaten (definiert durch normale FFR- oder QCA-Messung in allen Gefässen >2.5 mm).

Sekundäre Outcomes

· Kombinierter Endpunkt aus schweren kardiovaskulären Zwischenfällen (MACE; major adverse cardiovascular events) und positiven Koronarangiographie-Raten (FFR <0.8 oder Stenose >70% in einer Ebene oder >50% in 2 orthogonalen Ebenen).

· Komplikationen durch Interventionen mit verlängerter Hospitalisation oder spezifischer Behandlungsbedürftigkeit.

Resultat:

· 1202 Patienten wurden rekrutiert (NICE n=240, MRI n=481, Myokardperfusionsszintigraphie n=481).

· 33.4% mit typischem Thoraxschmerz, 66.6% mit atypischem Thoraxschmerz.

· 47.8% mit kardialem 10-Jahresrisiko >7.5% gemäss Risikorechner der American Heart Association (2013).

· Der primäre Endpunkt trat in 28.8% der NICE-Gruppe, 7.5% der MRI-Gruppe und 7.1 der Szintigraphie-Gruppe auf. Davon zeigten 70.5% visuell keine Stenosen, 28.8% erreichten den Endpunkt gemäss FFR-Messung, 0.7% per QCA.

· Die adjustierte Odds Ratio unnötiger Koronarangiographien - MRI-Gruppe vs. NICE-Gruppe - war 0.21 (95% CI, 0.12-0.34) und - MRI-Gruppe vs. Szintigraphie-Gruppe - 1.27 (95% CI, 0.79-2.03)

· Sekundärer Endpunkt: Positive Koronarangiographien in 12.1% (NICE), 9.8% (MRI) und 8.7% (Szintigraphie). Keine signifikanten Unterschiede (P=.36). MACE während follow-up (IQR 12.1-24.2 Monate) in 2.5% (NICE), 3.1% (MRI) und 3.1% (Szintigraphie).

· Bei einer Vortestwahrscheinlichkeit von 61-90% lag die Odds Ratio für funktionelle Bildgebung (kombiniert MRI oder Szintigraphie) gegenüber NICE-Guidelines bei 0.048! (95% CI, 0.02-0.10, P>.001).

Kommentar:

· Eine Erstabklärung mittels Kardio-MRI konnte signifikant mehr unnötige Koronarangiographien verhindern als eine an den NICE-Richtlinien orientierte Diagnostik.

· In den drei Studienarmen gab es keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich schwerer kardiovaskulärer Zwischenfälle bzw. positiver Koronarangiographien innerhalb von 1 Jahr.

· Die Reduktion von unnötigen Koronarangiographien erscheint massgeblich in einer Überschätzung der Vortestwahrscheinlichkeit durch den Duke-Score begründet.

· Gegenüber der Myokardszintigraphie ergab sich für das Kardio-MRI in dieser Studie (im Gegensatz zur Vorläuferstudie) kein signifikanter Vorteil.

Literatur:

Greenwood J. P. et al. Effect of Care Guided by Cardiovascular Magnetic Resonance, Myocardial Perfusion Scintigraphy, or NICE Guidelines on Subsequent Unnecessary Angiography Rates: The CE-MARC2 Randomized Clinical Trial. JAMA 2016; doi:10.1001/jama.2016.12680

Verfasser: Leander Muheim, 06.09.2016

