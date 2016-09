Intensive Blutdruckbehandlung versus weniger intensive Blutdruckbehandlung auch bei über 75 jährigen unabhängig ihrer Funktionalität und Gebrechlichkeit?

Frage: Welche Effekte hat eine „Intensive" (<120 mmHg) gegenüber einer „Standard" (<140 mmHg) Blutdrucktherapie bei Hypertonikern über 75 Jahren und welche Rolle spielt der funktionelle Status der Patienten?

Hintergrund:

In den USA haben 75% der über 75-jährigen Patienten Bluthochdruck. In dieser Patientengruppe sind kardiovaskuläre Ereignisse der Hauptgrund für Behinderung, Morbidität und Mortalität. Aktuelle Leitlinien geben inkonsistente Empfehlungen bezüglich des idealen therapeutischen Blutdrucks in dieser Patientengruppe. Die europäischen Leitlinien empfehlen bei Patienten über 80 Jahren einen Therapiebeginn erst bei systolischen Blutdruckwerten über 160mmHg, während die amerikanischen Leitlinien ein Therapieziel von 150mmHg systolisch bei Patienten über 60 Jahren empfehlen. Weiterhin ist unklar inwieweit Gebrechlichkeit in die Beurteilung des Blutdruckzieles einfliessen soll. Die SPRINT-Studie konnte für 25%ige Risikoreduktion für schwere kardiovaskuläre Ereignisse und eine 27%ige Risikoreduktion für Gesamtmortalität bei Patienten über 50 Jahren zeigen. Diese Studie untersuchte nun Patienten über 75 Jahren und erhob auch den funktionellen Status sowie die Gebrechlichkeit dieser Patientengruppe.

Einschlusskriterien:

· Patienten über 75 Jahren mit einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen (Anamnese subklinischer oder klinischer Herzerkrankung, chronische Niereninsuffizienz, einen 10-Jahres Framingham-Score von über 15%; Alter über 75 Jahre wurde per se als erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen angesehen)

Ausschlusskriterien:

· Typ II Diabetiker, Patienten mit Anamnese eines Schlaganfalls, symptomatische Herzinsuffizienz innerhalb der letzten 6 Monate oder einer reduzierten linksventrikulären Auswurffraktion (kleiner 35%), Demenz, eine Überlebenswahrscheinlichkeit von unter 3 Jahren, unbeabsichtigter Gewichtsverlust von über 10% des Körpergewichts innerhalb der letzten 6 Monate, orthostatische Hypotonie von unter 110 mmHg systolisch innerhalb der ersten Minute nach dem Aufstehen sowie Pflegeheimpatienten wurden ausgeschlossen.

Studiendesign und Methode:

Randomisierte Studie im Rahmen der SPRINT-Studie

Studienort:

100 Kliniken weltweit

Interventionen:

· Interventionsgruppe: Zielblutdruckwert systolisch unter 120 mmHg

· Kontrollgruppe: Zielblutdruckwert systolisch unter 140 mmHg

Outcome:

Primärer Outcome

· Kombiniertes kardiovaskuläres Ereignis bestehend aus nicht-tödlichem Herzinfarkt, akutem Koronarsyndrom welches nicht zu einem Herzinfarkt führte, nicht-tödlicher Schlaganfall, nicht-tödliche akute kardiale Dekompensation und Tod kardiovaskulärer Genese.

Sekundäre Outcomes

· Gesamtmortalität

Resultat:

· Das Durchschnittalter der 2636 Teilnehmer war 79.9 Jahre, Frauenanteil war 37.9%. Der mediane Follow-up Zeitraum war 3.14 Jahre.

· In der Intensivtherapiegruppe wurde ein mittlerer Blutdruck von 123.4 mmHg systolisch, in der Standardtherapiegruppe ein mittlerer Blutdruck von 134.8 mmHg systolisch erreicht.

· In der Intensivtherapiegruppe zeigte sich nach 3.14 Jahren eine signifikant geringere Anzahl an kombinierten kardiovaskulären Ereignissen (HR 0.66, 95% CI, 0.51-0.85/ NNT 27 [95% CI, 19-61]) und eine geringere Gesamtmortalität (HR 0.67, 95% CI, 0.49-0.91/ NNT 41 [95% CI, 27-145]).

· Die Gesamtrate der schweren unerwarteten Ereignisse war in beiden Gruppen ähnlich (48.4% gegenüber 48.3% in der Kontrollgruppe).

· Die absolute Anzahl von Hypotonien war 2.4% in der Intensivtherapie- und 1.4% in der Kontrollgruppe, für Synkopen 3.0% gegenüber 2.4%, für Elektrolytentgleisungen 4.0% gegenüber 2.7%, für akutes Nierenversagen 5.5% gegenüber 4.0% und für Stürze mit Verletzungsfolgen 4.9% gegenüber 5.5%.

· Diese Ergebnisse sowie die Rate der schweren, unerwarteten Ereignisse konnte unabhängig vom funktionellen Status der Patienten (Gebrechlichkeit, verminderter Ganggeschwindigkeit etc.) gezeigt werden.

· Eine intensive ambulante Blutdrucktherapie bei über 75 jährigen Hypertonikern mit einem Zielwert von unter 120 mmHg systolisch brachte im Vergleich zur Standardblutdrucktherapie mit einem Zielwert von unter 140 mmHg systolisch eine signifikant geringere Rate an tödlichen und nichttödlichen kardiovaskulären Ereignissen sowie eine Reduktion der Gesamtmortalität.

Kommentar:

· Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass eine intensivierte Blutdrucktherapie auch im Rahmen einer nicht ohne Risiken ist, obwohl die Patienten in dieser Studie sicher intensiver betreut wurden als dies im normalen Praxisalltag jemals umsetzbar ist.

· Auch muss man bedenken, dass es sich hier, wie auch in der SPRINT-Studie, um eine sehr selektionierte Studienpopulation handelt (kein Diabetes, keine Patienten mit vorgehendem Schlaganfall, keine Heimbewohner etc.).

· Für die Praxis ist eine schrittweise Titration der Blutdruckmedikation mit möglichst engen Kontrollen bei denjenigen Patienten, welche die Blutdrucksenkung ohne Nebenwirkungen vertragen, bis zu einem Zielblutdruck unter 120 mmHg erstrebenswert. Sicher unter Abwägung der Therapieadhärenz durch die damit verbundene Polypharmazie (im Schnitt benötige es in der Intensivtherapiegruppe einen zusätzlichen Wirkstoff).

Literatur:

Williamson J. et al.: Intensive vs standard blood pressure control and cardiovascular disease outcomes in adults aged >=

75 years. A randomized clinical trial. JAMA. 2016;315(24):2673-2682

Verfasser: Stefan Zechmann, 02.08.2016

