Hintergrund:

Arterielle Hypertonie ist der grösste Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen weltweit. Beobachtungsstudien beschreiben einen Risikoanstieg ab einem systolischen Blutdruck von 115 mmHg bei Personen ohne kardiovaskuläre Erkrankungen. Neuere Forschungsarbeiten an Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko legen gar eine Empfehlung für eine intensive Blutdrucksenkung bis <120 mmHg nahe. Bei Personen mittleren Alters mit einem intermediären kardiovaskulären Risiko und einem BD <160 mmHg ist die Situation weniger klar.

Einschlusskriterien:

· Männer >55 und Frauen >65 Jahre mit mindestens einem kardiovaskulären Risikofaktor (definitionsgemäss: erhöhte waist-to-hip ratio, tiefes HDL, Nikotinabusus, Prädiabetes, Familienanamnese für verfrühte KHK, leichte Niereninsuffizienz).

· Frauen >60 Jahren mit mindestens zwei oben genannten kardiovaskulären Risikofaktoren.

· Personen mit Hypertonie konnten eingeschlossen werden, sofern sie durch Lebensstil-Anpassung oder andere Medikamente als ACE-H/ARB und Thiazide „gemäss Beurteilung des behandelnden Arztes adäquat kontrolliert waren“.

Ausschlusskriterien:

· Kardiovaskuläre Vorerkrankung, moderate oder fortgeschrittene Niereninsuffizienz, symptomatische Hypotonie.

· Antihypertensive (Vor-)Behandlung mit ACE-Hemmer, ARB oder Thiazid bzw. eine klare Indikation oder aber Kontraindikation für eines dieser Medikamente.

Studiendesign und Methode:

Randomisierte, doppelt verblindete Studie

Studienort:

228 Zentren in 21 Länder

Interventionen:

· Candesartan 16 mg/Hydrochlorothiazid 12.5 mg

· Plazebo

Outcome:

Zweiteiliger primärer Outcome

1. Kombinierter Endpunkt aus kardiovaskulärem Tod und nicht-letalem MI und Schlaganfall

2. Obengenannte Ereignisse inkl. Reanimation bei plötzlichem Herzstillstand, Herzinsuffizienz oder Re-Vaskularisation.

Zweiteiliger sekundärer Outcome

1. Primärer Outcome plus ischämische Angina pectoris

2. Letaler oder nicht-letaler Schlaganfall

Resultat:

· 12‘705 Teilnehmer, Durchschnittsalter 65.7 Jahre, Medianer Follow-up 5.6 Jahre.

· 37.5% mit Anamnese einer arteriellen Hypertonie, 21.9% mit antihypertensiver Behandlung (nicht ACE-H, ARB oder Thiazid). Mittlerer systolischer Blutdruck vor Intervention 138 mmHg.

· Mittlere systolisch/diastolische Blutdrucksenkung von 6/3 mmHg gegenüber Placebo

· Kein signifikanter Unterschied zwischen Interventionsgruppe und Placebo bzgl.

1. Co-primärer Outcome (4.1 vs. 4.4%, HR 0.93; 95% CI, 0.8-1.1)

2. Co-primärer Outcome (4.9% vs. 5.2%, HR 0.95; 95% CI, 0.8-1.1)

· Einzig in der Subgruppe des (prädefinierten) Drittels mit dem höchsten Baseline-Blutdruck (>143.5 mmHg, Mittel 154 mmHg) konnte ein signifikanter Unterschied hinsichtlich beider Co-primären Endpunkte (HR 0.73; 95% CI 0.56-0.94 und HR 0.76; 95% CI, 0.6-0.96) und dem ersten sekundären Endpunkt (HR 0.72; 95% CI, 0.57-0.9) gefunden werden.

· Kein signifikanter Unterschied hinsichtlich zweitem sekundärem Endpunkt (letaler und nicht-letaler Schlaganfall)

Kommentar:

Diese Studie legt nahe, dass die Reduktion des kardiovaskulären Risikos mittels Blutdrucksenkung sowohl durch das zu Grunde liegende kardiovaskuläre Basisrisiko als auch durch den Ausgangsblutdruck bestimmt wird.

· Entgegen den Erkenntnissen aus der SPRINT-Studie, wo sich bei hohem kardiovaskulärem Risiko ein Zielblutdruck bis <120 mmHg als wirksam erwiesen hatte, ergab sich in dieser Arbeit bei Patienten mit intermediärem kardiovaskulärem Risiko (10%/10 Jahre) durch eine „geringe“ Blutdrucksenkung kein Vorteil.

· Über die mögliche Wirksamkeit einer intensiveren Blutdrucksenkung sagt die Studie nichts aus. Allerdings zeigte bei höherem Baseline-Blutdruck (155 mmHg) bereits eine vergleichbare Blutdrucksenkung (4.6/3 mmHg) bei ähnlichem Baseline-Risiko (6.5%/5 Jahre) eine signifikante kardiovaskuläre Risikoreduktion (Blood Pressure Lowering Treatment Trialists‘ Collaboration, Lancet 2014).

· Ein vorteilhafter Effekt für eine „leichte“ Blutdrucksenkung zeichnet sich in dieser Studie ab einem Ausgangsblutdruck von systolisch >143.5 mmHg ab.

· Der Untersuchungszeitraum lag bei median 5.6 Jahren. Ob darüber hinaus auch Patienten mit tieferem Baseline-Blutdruck von einer Behandlung profitiert hätten, bleibt offen.

· Diese Ergebnisse suggerieren eine kombinierte Behandlungsschwelle ab einem systolischen Blutdruck von >140 mmHg und kardiovaskulärem Risiko von 5%.

