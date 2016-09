Umfassende „Schulung“ von Patienten mit COPD verringert Rehospitalisationsrate

PDF-Datei (103.0 KB)

Frage: Wirksamkeit einer umfassenden „Patientenschulung“ bei Patienten mit einer COPD nach Hospitalisation wegen akuter Exazerbation? Wirksamkeit einer umfassenden „Patientenschulung“ bei Patienten mit einer COPD nach Hospitalisation wegen akuter Exazerbation?

Hintergrund:

Spitalaufenthalte sind in der Regel unerwünscht, vor allem aber teuer. Bei Pateinten mit COPD sind Hospitalisationen der grösste Posten in den Behandlungskosten. Ein Ziel in der Behandlung dieser Patienten ist die Reduktion der Hospitalisationen; der häufigste Grund für Hospitalisationen sind akute Exazerbationen. In verschiedenen Studien wurden die unterschiedlichsten Methoden mit sehr variablen Ergebnissen untersucht. Diese Studie – ist nach den Autoren – die erste randomisierte Studie, die den Effekt einer umfassenden Intervention nach der Entlassung aus dem Spital wegen einer Exazerbation untersucht hat.

Einschlusskriterien:

· Patienten, die wegen einer akuten Exazerbation einer COPD in einem tertiären (an eine Universität affiliiert) Spital hospitalisiert wurden

Ausschlusskriterien:

· Jünger als 40 Jahre

· Chronische nicht-COPD Lungenerkrankungen

· Schwere andere Erkrankungen, z.B. Herzinsuffizienz

Studiendesign und Methode:

Randomisierte Studie

Studienort:

Hong Kong

Interventionen:

· Teilnehmer der Studie wurden drei bis vier Wochen nach der Spitalentlassung für die Erhebung der Baselinewerte aufgeboten.

· Interventionsgruppe: Zwei einstündige Lektionen durch eine speziell ausgebildete Pflegeperson (Informationen über die Krankheit, die Einnahme von Medikamenten, Ernährung, Selbst-Management, Relaxationstechniken u.a.); Patienten erhielten alle drei Monate einen Telefonanruf von der Pflegeperson (Erkundigung über den Gesundheitszustand und eventuelle Probleme)

· „Usual Care Gruppe“: weitere Betreuung durch den Arzt, der den Patienten auch vor der Hospitalisation behandelt hat; keine Vorschriften wie der Patient genau zu behandeln ist.

Outcome:

Primärer Outcome

· Hospitalisationsrate nach einem Jahr

Sekundäre Outcomes nach einem Jahr

· Lebensqualität

· Sterblichkeitsrate

· Lungenfunktion

· Leistungsfähigkeit

Resultat:

· Während zwei Jahren wurden 455 auf die Eignung für die Studie untersucht, 180 wurden in die Studie eingeschlossen; 90 in jeder Gruppe.

· Das mittlere Alter lag bei etwa 75 Jahren, über 90% waren Männer, der BMI betrug etwa 21 kg/m2

· Etwa zwei Drittel der Patienten hatten ein GOLD III oder IV Stadium (Patienten mit schwerer COPD)

· In der Interventionsgruppe wurden im Jahr der Beobachtung 24.4% der Patienten einmal, 11.1% zweimal, und 13.3% dreimal hospitalisiert; in der „Usual Care“ Gruppe waren die Zahlen 22.2% einmal, 20% zweimal, und 27.8% dreimal.

· Die Inzidenz-Rate (pro Jahr) war 1.24 in der Interventionsgruppe und 1.85 in der „Usual Care“ Gruppe. Der Unterschied ist statistisch signifikant.

· In der Lungenfunktion war nach einem Jahr kein relevanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen feststellbar. Das Gleiche gilt für den 6-Minuten Gehtest, und die Sterblichkeitsrate.

· Der Unterschied in der Lebensqualität (erfasst mit den üblichen Fragebogen) war signifikant besser in der Interventionsgruppe (in der Symptom- und Aktivitätsdomäne des Modified Medical Research Council Dyspnea Scale).

Kommentar:

· Dies Studie liefert Hinweise, dass ein „COPD Programm“ bei Patienten mit einer COPD nach einer Hospitalisation wegen Exazerbation der COPD die Rehospitalisationen reduziert – und die Lebensqualität verbessert.

· Ergebnisse von Studien, in denen eine Gruppe mit „Usual Care“ behandelt wird, sind nicht einfach zu interpretieren. Es ist nicht bekannt, wie diese Patienten behandelt wurden; allein schon das Wissen, dass die Patienten an einer Studie teilnehmen, kann das Verhalten von Ärzten und Patienten beeinflussen. Der Effekt der Intervention könnte grösser sein als in der Studie beobachtet.

Literatur:

Ko FWS et al. Comprehensive care programme for patients with chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial. Thorax 2016; doi:10.1136/thoraxjnl-2016-208396

Verfasser: Johann Steurer, 16.08.2016

© 2016 Hortenzentrum