Bei Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie ist eine fünftägige antibiotische Therapie meist ausreichend

Frage: Ist bei Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie eine fünftägige Therapie mit einem Antibiotikum ausreichend?

Hintergrund:

Die Dauer der Antibiotika-Behandlung von Patienten mit einer ambulant erworbenen Pneumonie ist unterschiedlich. In der Regel, zu lang. Aus verschiedenen Gründen – Verhinderung von Resistenzbildung, Kosten, Nebenwirkungen und Adherence – wird in der Regel eine möglichst kurze Therapie mit Antibiotika empfohlen. In Guidelines wird eine fünftägige Therapie empfohlen, wenn die Patienten 48 bis 72 Stunden afebril sind.

Oft erhalten Patienten mit einer Pneumonie eine wesentlich längere Therapie mit Antibiotika als in den Guidelines empfohlen wird; ein Grund ist das Fehlen von klaren Studienergebnissen zur Dauer der Antibiotikatherapie bei Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie. In dieser Studie wird der Outcome untersucht, wenn die Empfehlungen der Guidelines eingehalten werden (im Vergleich zum Outcome ohne Guidelines).

Einschlusskriterien:

· Patienten mit einer ambulant erworbenen Pneumonie älter 18 Jahre (Pneumonie war definiert als radiologisch feststellbares Infiltrat und mindestens einem klinischen Symptom – Husten, Fieber, Dyspnoe und/oder Thoraxschmerzen). Die Wahl des Antibiotikums erfolgte nach den jeweils lokalen Richtlinien.

Ausschlusskriterien:

· Immunsuppression

· Bewohner eines Pflegeheims u.a.

Studiendesign und Methode:

Multizentrisch, randomisiert

Studienort:

In vier Spitälern im Baskenland

Interventionen:

· Patienten wurden im Minimum 5 Tage mit Antibiotika therapiert (nicht zwingend im Spital); wenn die Körpertemperatur für mehr als 48 Stunden unter 37.8 °C lag und bei Einschluss in die Studie nicht mehr als ein Zeichen klinischer Instabilität vorhanden war (RR systolisch unter 90 mm Hg, Puls über 100/min, Atemfrequenz über 24/min, Sauerstoffsättigung unter 90% oder ein Sauerstoffpartialdruck unter 60 mm Hg) wurden die Patienten einer der beiden Gruppen zugeteilt.

· Gruppe 1: Stopp der Antibiotikum-Therapie

· Gruppe 2: die weitere Dauer der Behandlung mit Antibiotika war dem betreuenden Arzt überlassen

Outcome:

Primärer Outcome

· Klinische Erfolgsrate nach 10 und 30 Tagen (Verschwinden oder Verbesserung der Symptome und klinischen Zeichen)

· Pneumonie-assoziierte Symptome (gemessen mit CAP, ein spezifisches Frageinstrument) 10 Tage nach Randomisierung.

Sekundäre Outcomes

· Antibiotika-Verbrauch

· Rezidiv einer Pneumonie

Resultat:

· 539 Patienten wurden für die Eignung an der Studie teilzunehmen geprüft, 312 wurden randomisiert (150 und 162 Patienten)

· Das Durschnittalter lag bei 66 Jahren, zwei Drittel waren Männer; etwa die Hälfte waren Nicht-Raucher.

· Nach 10 Tagen war die klinische Erfolgsrate 49% in Gruppe 1 (Antibiotikum wurde nach Ermessen der betreuenden Ärzte gestoppt) und bei 56% in Gruppe 2 (Antibiotikum wurde nach 5 Tagen gestoppt). Der Unterschied ist statistisch nicht signifikant; nach 30 Tagen betrug die klinische Erfolgsrate bei 87% in Gruppe 1 und 92% in Gruppe 2. Der Unterschied ist statistisch nicht signifikant.

· Die mediane Dauer der Antibiotikatherapie in Gruppe 2 war erwartungsgemäss deutlich länger, nämlich 10 Tage, im Vergleich zu 5 Tagen in Gruppe 1.

· Nebenwirkungen und Zeit bis zur Wiederaufnahme der Arbeit waren zwischen den beiden Gruppen nicht unterschiedlich.

Kommentar:

· Diese Studie stärkt die Empfehlungen in den Guidelines; bei Patienten mit einer Pneumonie, die am dritten Tage nach Therapiebeginn entfiebern, kann zwei Tage später die antibiotische Therapie gestoppt werden. Eine fünftägige Therapie mit einem Antibiotikum ist ausreichend.

Literatur:

Uranga A et alii. Duration of Antibiotic Treatment in Community-Acquired Pneumonia: A Multicenter Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2016 doi:10.1001/jamainternmed.2016.3633

Verfasser: Johann Steurer, 31.08.2016

