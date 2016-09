Hintergrund:

Die COPD ist eine der häufigsten chronischen Lungenerkrankungen und führt zu hohen sozioökonomischen Kosten. Die Prävalenz wird weltweit bei über 40-jährigen auf 5% geschätzt. Gleichzeitig sind etwa gleichviele Patienten mit einer symptomatischen COPD bisher noch nicht diagnostiziert worden. Es ist daher von verschiedensten Gesundheitsorganisationen ein grosses Bestreben diese Patienten zu identifizieren. So kann man ihnen früh eine Therapie zukommen zu lassen, durch welche sich der Krankheitsverlauf positiv beeinflussen lässt.

Qualitativ hochwertige Studien zum „Case-Finding“ bezüglich Effektivität und Kosteneffizienz sind jedoch rar. Ziel dieser Studie ist es gewesen zwei verschiedene Ansätze des Case Findings zu testen um mit der Routinebehandlung zu vergleichen.

Einschlusskriterien:

· Patienten im Alter von 40- 79 Jahren

· Ex-Raucher oder aktive Raucher

Ausschlusskriterien:

· Bekannte COPD

· Unter anderem Patienten mit terminalen Krankheiten, Schwangere, Personen welche nicht in der Lage sind einen Informed Consent zu geben

Studiendesign und Methode:

Cluster-randomisierte, kontrollierte Studie. Studienzeitraum: August 2012 bis Juni 2014.

Teilnehmende Praxen wurden in die folgenden zwei Gruppen randomisiert:

· Routine-Versorgung: Das Screening der Patienten auf eine COPD erfolgte mittels Spirometrie entsprechend den Empfehlungen der national gültigen Guidelines.

· „Targeted Case Finding“: Innerhalb dieser Gruppe erfolgte eine weitere Randomisierung in:

o „Opportunistic Case Finding“: Die elektronischen Patientenakten wurden speziell markiert, so dass die Patienten einen COPD Screening Fragebogen erhielten, wenn sie in der Praxis vorstellig wurden.

o „Active Case Finding“: zusätzlich zur o.g. Markierung der Patientenakten erhielten alle Patienten den Screening Fragebogen per Post nach Hause geschickt.

Patienten, welche den Fragebogen retournierten und in diesem von COPD-typischen Symptomen berichteten, wurden in die Hausarztpraxis eingeladen für eine bestätigende Spirometrie.

Studienort:

Grossbritannien

Outcome:

Primäre Outcomes

· Anteil der Patienten, bei welchen innerhalb eines Jahres eine COPD Diagnose gestellt wurde.

· Die Kosten pro identifizierten Fall in jeder Studiengruppe

Sekundäre Outcomes

· Machbarkeit und Effizienz (definiert als „Number needed to screen“: Wie viele Probanden müssen gescreent werden um einem Fall zu entdecken)

Resultat:

· Insgesamt konnten 54 Hausarztpraxen randomisiert werden, wobei das Patientenkollektiv der Routinebehandlung grösser war als das der Targeted Case Finding Gruppe (42.029 vs. 32.811). Innerhalb der Targeted Case Finding Gruppe wurden 15.393 Patienten in die Opportunistic Case Finding Gruppe und 15.394 Patienten in die Active Case Finding Gruppe randomisiert.

· In der Opportunistic Case Finding Gruppe konsultierten während des Beobachtungszeitraums 89% der Patienten ihren Hausarzt, von denen wiederrum 48.5% den Fragebogen erhielten. In der Active Case Finding Gruppe erhielten alle Probanden den Fragebogen.

· In dem Studienarm der Routine- Versorgung erfolgten 337 Neudiagnosen, entsprechend 1% aller Probanden. In den beiden Studienarmen des Targeted Case Finding erfolgten zusammen insgesamt 1.278 Neudiagnosen, entsprechend 4% aller Probanden. 3% der Diagnosen erfolgten durch die Studienintervention, 1% durch die Routineversorgung. Die Wahrscheinlichkeit in der Targeted Case Finding Gruppe eine bisher unbekannte COPD zu diagnostizieren zu bekommen war dabei signifikant höher: OR 7.45, p<0.0001. Für eine Neudiagnose mussten insgesamt 21 Probanden gescreent werden.

· Innerhalb des Targeted Case Finding Arms erfolgten mehr COPD-Neudiagnosen in der Active Case Finding Gruppe als in der Opportunistic Case Finding Gruppe (822 (5%) vs. 370 (2%), OR 2.34, p<0.0001). In beiden Gruppen hatten 96% der Probanden eine milde oder moderate Obstruktion in der Spirometrie.

· Verglichen mit der Routine-Versorgung war das Active Case Finding kosteneffizienter als das Opportunistic Case Finding: 476$ vs. 538$ pro zusätzlichem COPD Fall.

Kommentar:

· In dieser Studie konnte gezeigt werden, dass mit einem systematischen Ansatz, insbesondere mit einem Active Case Finding, am effizientesten COPD-Diagnosen bei Risikopatienten gestellt werden können.

· Auffällig gewesen ist, dass in der Opportunistic Case Finding Gruppe nur knapp 50% der geeigneten Patienten den Screening-Fragebogen erhielten und das bei Patienten in beiden Case Finding Gruppen ca. 10% die Angabe einer bekannten COPD-Diagnose im Fragebogen gemacht hatten. Dieser Umstand nimmt sicher Einfluss auf das Outcome, spiegelt auf der anderen Seite aber die Routine Umsetzbarkeit in der Praxis wieder.

· Durch das „Abholen“ der Patienten in frühen Stadien könnte mittels einfachen Massnahmen (z.B. Impfungen, Rauchstopp, Inhalationstherapien) ein Einfluss auf den Krankheitsverlauf genommen werden.

Literatur:

Jordan et al. Targeted case finding for chronic obstructive pulmonary disease versus routine practice in primary care (TargetCOPD): a cluster-randomised controlled trial. Lancet Respir Med. 2016 Sep; 4, 9:720-30