„Care bundles“ bei Patienten nach einer Exazerbation einer COPD reduzieren die Rehospitalisationsrate

Frage: Wirksamkeit von „care bundles“ bei Patienten nach einer Exazerbation der COPD auf unterschiedliche Outcomeparameter? Wirksamkeit von „care bundles“ bei Patienten nach einer Exazerbation der COPD auf unterschiedliche Outcomeparameter?

Hintergrund:

Eines der wichtigsten Ziele in der Betreuung von Patienten mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) ist die Prävention akuter Exazerbationen. Diese verschlechtern in der Regel die Lungenfunktion, vermindern die Lebensqualität und führen zu Hospitalisationen. Neben medikamentösen Massnahmen werden heute auch nicht pharmakologische Interventionen empfohlen um die Exazerbationsrate und den Outcome dieser Patienten zu verbessern. Einer der Schwachpunkte in der Betreuung dieser Patienten liegt, nach Angaben in der Literatur, an der Schnittstelle zwischen Entlassung aus dem Spital wegen einer Exazerbation und der Weiterbetreuung in der ambulanten Praxis.

Initiativen, wie zum Beispiel „care bundles“ (am ehesten mit Behandlungs-Paket zu beschreiben), zielen darauf ab die Betreuung der Patienten mit chronischen Krankheiten, wie die COPD, zu verbessern. Unter „care bundles“ versteht man einen „strukturierten Weg um den Behandlungsprozess und den Outcome der Patienten zu verbessern; es sind dies in der Regel 3 bis 5 klar definierte Massnahmen, die, wenn sie umgesetzt werden, den Outcome bei Patienten nachweislich verbessern.

Das Ziel dieser Arbeit ist die Ergebnisse der Originalarbeiten in den denen der Effekt von „care bundles“ bei Patienten mit COPD untersucht wurde zu synthetisieren.

Einschlusskriterien:

· Randimsierte und nicht randomisierte Studien wurden eingeschlossen

· Studien in denen der Effekt von „care bundles“ bei Patienten mit einer akuten Exazerbation einer COPD bei Austritt aus dem Spital oder der Notfallstation untersucht wurde

Studiendesign und Methode:

Systematic Review

Studienort:

Weltweit, die meisten Studien wurden in USA und Europa durchgeführt,

Interventionen:

· Behandlung entsprechend den Empfehlungen in den „care bundels“ (die sehr unterschiedlich waren)

· „usual care“ (was immer das genau heissen mag)

Outcome:

Primärer Outcome

· Spitalwiedereintritte oder erneutes Aufsuchen der Notfallstation

Sekundäre Outcomes

· Sterblichkeitsrate

· Anzahl Arztkonsultationen

· Lebensqualität und Patientenzufriedenheit

Resultat:

· 14 Studien, deren Ergebnisse in 21 Studien publiziert wurden, konnten in die Synthese eingeschlossen werden; in die quantitative Meta-Analyse konnten die Ergebnisse von 5 Studien eingeschlossen werden.

· Die „care bundles“ waren unterschiedlich zusammengesetzt. Die Anzahl der Empfehlungen variierten zwischen 2 und 12, der Medianwert lag bei 5 Empfehlungen pro „care bundle“..

· Die häufigsten Empfehlungen für Interventionen waren; Instruktion der Inhaler-Technik, Programm für Selbst-Management, Beurteilung ob eine Rehabilitation angezeigt ist oder Überweisung zur Rehabilitation, Überweisung zu einem Raucherentwöhnungs-Programm.

· Die Anzahl von Rehospitalisationen konnten statistisch signifikant reduziert werden (das Ausmass der Reduktion war zwischen den einzelnen Studien unterschiedlich (zwischen 6% und fast 50% Reduktion). Die Anzahl der Notfallbesuche ging nicht signifikant retour.

· Die Sterblichkeitsrate konnte tendenziell (statistisch nicht signifikant) vermindert werden.

Kommentar:

· Die Autoren dieses „Systematic Review“ haben grosse Anstrengungen unternommen die Ergebnisse der einzelnen Studien zu synthetisieren.

· Es gibt konsistente Hinweise, dass mit der Einführung und ‚Befolgung’ der „care bundles“ die Rate an Rehospitalisationen reduziert werden kann.

· Es gibt noch einige offene Fragen, die nicht einfach mit einer Randomisierung (diese Methode wird heute bei allen Fragen der Medizin reflexhaft – das heisst ohne nachzudenken – als Allheilmittel gesehen), beantwortet werden können. Bei den Studien dieses systematic review ist zum Beispiel nicht klar, wie viele der Empfehlungen eingehalten wurden. Die relevante Frage ist ja wie der Outcome ist, wenn die Empfehlungen eingehalten werden. Eine weitere Frage ist, welche der einzelnen Empfehlungen den grössten Effekt haben und darum in allen „care bundles“ enthalten sein sollten, und welche keine Effekt haben.

Literatur:

Ospina MB et alii. A systematic review of the effectiveness of discharge care bundles for patients with COPD. Thorax Publsihed Online First (09.09.2016) doi:10.1136/thoraxjnl-2016-208820.

Verfasser: Johann Steurer, 11.10.2016

