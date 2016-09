Testosteronlangzeittherapie zur Prävention kardiovaskulärer Ereignisse? Es braucht randomisierte Studien

Frage: Besteht ein Zusammenhang zwischen einer Testosterontherapie, kardiovaskulären Ereignissen, Gesamtmortalität und Auftreten von Prostata-Karzinomen und ist dieser Zusammenhang abhängig von der Therapiedauer? Besteht ein Zusammenhang zwischen einer Testosterontherapie, kardiovaskulären Ereignissen, Gesamtmortalität und Auftreten von Prostata-Karzinomen und ist dieser Zusammenhang abhängig von der Therapiedauer?

Hintergrund:

Testosteronmangel ist ein altersabhängiges Phänomen und betrifft 20% der Männer über 60 und 50% der über 80-jährigen. Bisherige Studien und Metaanalysen welche den Zusammenhang einer Testosterontherapie und kardiovaskulären Ereignissen sowie Gesamtmortalität untersuchten zeigten sehr unterschiedliche Ergebnisse. Der Grossteil dieser Studien hatte kurze Follow-Up Perioden. Diese Studie sollte nun den Effekt der Therapiedauer mit Testosteron auf kardiovaskuläre Ereignisse und Tod sowie auf die Entstehung von Prostata-Karzinomen untersuchen.

Einschlusskriterien:

· Zumindest 66-jährige Patienten welche zwischen Jänner 2007 und Juni 2012 neu eine Testosterontherapie erhielten.

Ausschlusskriterien:

· Patienten welche im Jahr vor Studieneinschluss bereits Testosteron erhalten hatten.

Studiendesign und Methode:

Populationsbasierte Kohortenstudie. Jedem Patienten der die Einschlusskriterien erfüllte wurden bis zu 3 nach Alter, Region, Diabetes Status, Komorbidiäten und Index Jahr gematchte Patienten, welche keine Testosterontherapie erhielten, gegenübergestellt. Es wurden Daten aus der Ontario Drug Benefit, der Canadian Institute for Health Information, dem National Ambulatory Care Reporting System, dem Ontario Health Insurance Plan, der Ontario Myocardial Infarction-, Cancer Registy-, der Diabetes- sowie der Registered Persons Datenbank verwendet.

Studienort:

Institute of Urology, Sunnybrook Health Science Centre, University of Toronto, Toronto, Kanada

Outcome:

Primärer Outcome

· Gesamtmortalität

Sekundäre Outcomes

· Kombinierter kardiovaskulärer Endpunkt bestehend aus Herzinfarkt, zerebrovaskulärem oder venös-thromboembolischem Ereignis

· Prostata-Karzinomdiagnose

Resultat:

· Es wurden 10311 Patienten mit neu begonnener Testosterontherapie und 28029 gematchte Patienten ohne Testosterontherapie eingeschlossen. Der durchschnittliche Follow-Up Zeitraum war 5.3 Jahre in der Testosterontherapie-gruppe und 5.1 Jahre in der Kontrollgruppe.

· Patienten in der Therapiegruppe hatten eine tiefere Gesamtmortalität (HR 0.88, 95% CI, 0.84-0.93) als Patienten in der Kontrollgruppe.

· Das Drittel Patienten mit der kürzesten Therapiedauer hatte eine erhöhte Gesamtmortalität (HR 1.11, 95% CI, 1.03-1.21) und ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse (HR 1.26, 95% CI, 1.09-1.46), während das Drittel Patienten mit der längsten Therapiedauer eine verminderte Gesamtmortalität (HR 0.67, 95% CI, 0.62-0.73) und ein vermindertes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse (HR 0.84, 95% CI, 0.72-0.98) hatte. Es zeigte sich ein signifikanter Trend bezüglich Therapiedauer (p<0.0001) und Risiko.

· Das Drittel Patienten mit der längsten Therapiedauer zeigte eine geringeres Risiko für das Auftreten eines Prostata-Karzinoms (HR 0.60, 95% CI, 0.45-0.80). Diese Risikoreduktion konnte im Drittel Patienten mit der kürzesten Therapiedauer nicht zeigte werden.

· In dieser populationsbasierten Kohortenstudie konnte eine inverse Assoziation zwischen kumulativer Testosteronsubstitutionsdauer und Risiko für das Auftreten kardiovaskulärer Ereignisse sowie Gesamtmortalität gezeigt werden. Eine kurze Therapiedauer (median 2 Monate) war mit einem erhöhten Risiko, eine längere Therapiedauer (median 35 Monate) mit einem geringeren Risiko für Gesamtmortalität, für das Auftreten kardiovaskulärer Ereignisse sowie für das Auftreten von Prostata-Karzinomen verbunden.

Kommentar:

· Bei dieser Studie handelt es sich um eine Beobachtungsstudie mit dem damit verbundenen potentiellen Biasrisiko (Selektionsbias).

· Auch wenn sich in dieser Studie ein klarer Trend bezüglich kardiovaskulärem Risiko, ja sogar protektive Benefits durch die Langzeittherapie mit Testosteron zeigen lassen, darf man noch nicht in Euphorie ausbrechen oder gar die Testosteron-Langzeittherapie für die Prävention kardiovaskulärer Ereignisse heranziehen. Vielmehr eignen sich diese Daten zur Hypothesenerstellung für zukünftige randomisierte Studien zu diesem Thema.

Literatur:

Wallis C. et al.: Survival and cardiovascular events in men treated with testosterone replacement therapy: an intention-to-treat observational cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol 2016; 4:498-506

Verfasser: Stefan Zechmann, 27.07.2016

