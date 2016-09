Keine Wunderpillen zur Gewichtsabnahme aber supportive Therapieoptionen

PDF-Datei (105.3 KB)

Frage: Welche Assoziation besteht zwischen den unterschiedlichen pharmakologischen Antiadipositas-Therapien und Gewichtsabnahme sowie Nebenwirkungen? Welche Assoziation besteht zwischen den unterschiedlichen pharmakologischen Antiadipositas-Therapien und Gewichtsabnahme sowie Nebenwirkungen?

Hintergrund:

Weltweit sind etwa 1.9 Milliarden Menschen übergewichtig und etwa 600 Millionen adipös. Bereits eine 3%ige Gewichtsabnahme hat gesundheitliche Auswirkungen, eine 5-10% Gewichtsabnahme bringt eine Verbesserung kardiovaskulärer Risikofaktoren. Die amerikanische Medikamentenzulassungsbehörde (FDA) hat aktuell fünf Medikamente für die Langzeitbehandlung von Patienten mit einem BMI über 27kg/m 2 und zumindest einer gewichts-assoziierten Komorbidität (Typ 2 Diabetes mellitus, Hypertonie oder Dyslipidämie) sowie Patienten mit einem BMI über 30kg/m 2 zugelassen. Leitlinien empfehlen für diese Patientengruppe eine intensive Multikomponententherapie, zu welcher auch eine pharmakologische Therapie gehört. Bezüglich der Präparatwahl gibt die FDA jedoch keine klaren Empfehlungen. Randomisierte Studien, welche die fünf aktuell durch die FDA zugelassenen Medikamente direkt miteinander vergleichen, gibt es nicht. Ziel dieser Studie war es daher die Assoziation zwischen Gewichtsabnahme und Nebenwirkungen für jedes dieser Medikamente zu erheben und die einzelnen Medikamente mittels Meta-analyse miteinander zu vergleichen.

Einschlusskriterien:

· Randomisierte Studien, welche eines der fünf aktuell durch die FDA für die Langzeitbehandlung übergewichtiger oder adipöser Patienten zugelassenen Medikamente entweder mit einem anderen Medikament oder einem Placebo-präparat verglichen haben.

· Minimale Studiendauer war ein Jahr. Patienten mit einem BMI von über 27kg/m 2 .

Ausschlusskriterien:

· Beobachtungsstudien, Studien mit kürzerer Studiendauer, Studien mit anderen als den zugelassenen Medikamente sowie Studien, welche spezielle Populationen untersuchten wurden ausgeschlossen.

Studiendesign und Methode:

Systematischer Review und Meta-analyse randomisierter Studien

Studienort:

Division of Gastroenterology, University of California, USA

Interventionen:

· Studienspezifisch wurde jeweils ein zugelassenes Medikament in der effektivsten empfohlenen Dosierung entweder mit einem Placebo-präparat oder aber mit einem anderen zugelassenen Medikament verglichen. Alle Studien hatten zusätzliche Interventionen in Form von diätetischen Massnahmen (zumeist ein Kaloriendefizit von 500-600 kcal/Tag) sowie Bewegungsprogrammen (zumeist 20-30 min zusätzliche Bewegung).

Outcome:

Primärer Outcome nach 1 Jahr

· Anteil der Patienten mit einem Gewichtsverlust von zumindest 5% des Ausgangsgewichts.

· Rate an Therapieabbrüchen aufgrund von unerwünschten Ereignissen

Sekundäre Outcomes nach 1 Jahr

· Anteil der Patienten mit einem Gewichtsverlust von zumindest 10% des Ausgangsgewichts sowie Ausmass der Gewichtsabnahme

Resultat:

· Insgesamt wurden 28 randomisierte Studien mit insgesamt 29 018 Patienten eingeschlossen. Durchschnittliches Alter der Patienten war 46 Jahre, Anteil der Frauen war 74%, das Durchschnittsgewicht war 100.5 kg und der durchschnittliche BMI 36.1 kg/m2 .

· Unter Phentermine-Topiramate verloren 75%, unter Liraglutide 63%, unter Naltrexone-bupropion 55%, unter Lorcaserin 49% und unter Orlistat 44% der Patienten zumindest 5% ihres Ausgangsgewichts. In den Kontrollgruppen erreichten im Median 23% der Patienten dieses Ziel.

· Alle Wirkstoffe erreichten im Vergleich mit Placebo-Präparaten einen zusätzlichen signifikanten Gewichtsverlust nach einem Jahr (Odds Ratio (OR) je nach Präparat zwischen 2.7 und 9.2). Unter Phentermine-Topiramate waren dies 8.8 kg, unter Liraglutide 5.3 kg, unter Naltrexone-bupropion 5.0 kg, unter Lorcaserin 3.2 kg und unter Orlistat 2.6 kg.

· Im Vergleich zum Placebo-präparat waren Liraglutide (OR, 2.95; 95% Crl 2.11-4.23) und Naltrexone-bupropion (OR, 2.64; 95% Crl 2.10-3.35) mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für einen Therapieabbruch aufgrund einer unerwünschten Nebenwirkung assoziiert, wobei auch alle anderen zugelassenen Medikamente mit eine höhere Rate von Therapieabbrüchen assoziiert waren.

· In dieser Studie konnte gezeigt werden dass jedes einzelne der fünf aktuell in den USA zugelassenen Medikamente zu einem höheren Gewichtsverlust als die Placebopräparate führte. Unter Phentermine-Topiramate war die Wahrscheinlichkeit einen Gewichtsverlust von zumindest 5 bzw. 10% zu erreichen am grössten. Unter Liraglutide ward die Wahrscheinlichkeit einen Gewichtsverlust von zumindest 5 bzw. 10% zu erreichen grösser als unter Orlistat, Lorcaserin und Naltrexone-bupropion, dafür war die Wahrscheinlichkeit für einen Therapieabbruch aufgrund von unerwünschten Nebenwirkungen grösser als bei den anderen Präparaten.

Kommentar:

· Die Autoren dieser Meta-analysen beurteilten das Bias Risiko aller verwendeten Studien als hoch, und geben zu bedenken, dass es im Schnitt Ausfallsraten von 30-40% gab. Dies im Hinterkopf konnte ein Erfolg der medikamentösen Therapien gegenüber Placebo-präparaten nach einem Jahr gezeigt werden.

· Fakt ist, dass einzig Orlistat (Xenical®) in der empfohlenen Dosierung von 120 mg nach vorgängiger Kostengutsprache und unter bestimmten Auflagen aktuell für diese Indikation in der Schweiz zugelassen ist. Bupropion (Wellbutrin®, Zyban®) und Topiramate (Topamax®) sowie Liraglutide (Victoza®) sind zwar zugelassen, aber nicht für diese Indikation und Lorcaserin müsste aus dem Ausland importiert werden, da es hierfür in der Schweiz keine Zulassung gibt.

· Die Präparatwahl wird wohl auch zukünftig aufgrund individueller Umstände bzw. Komorbiditäten gefällt werden müssen und nur in Kombination mit Lifestylemassnahmen stattfinden.

Literatur:

Khera R. et al. Association of pharmacological treatments for obesity with weight loss and adverse events a systematical review and meta-analysis. JAMA. 2016; 315: 2424-2434

Verfasser: Stefan Zechmann, 31.08.2016

