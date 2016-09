30% aller ambulanten Antibiotikaverschreibungen sind inadäquat

PDF-Datei (107.8 KB)

Frage: Wie hoch ist der Anteil aller ambulanten Antibiotikaverschreibungen und wie viele der Verschreibungen sind angemessen? Wie hoch ist der Anteil aller ambulanten Antibiotikaverschreibungen und wie viele der Verschreibungen sind angemessen?

Hintergrund:

80% aller Antibiotikaverschreibungen finden im ambulanten Rahmen statt. So erfolgten im Jahr 2011 insgesamt ca. 262 Millionen ambulante Antibiotikaverschreibungen in den USA. Der häufige und vor allem der inadäquate Gebrauch von Antibiotika sind mit einer Zunahme von Resistenzen verbunden. Um diesen entgegen zu wirken, ist es ein globales Ziel, die Rate an inadäquaten Antibiotikaverschreibungen zu reduzieren. In den USA sind jährlich ca. 2 Millionen Patienten von Infektionen betroffen, welche durch antibiotikaresistente Keime verursacht werden. Diese führen zu jährlich 23.000 Toten. Die USA verfolgen dabei das Ziel, die Rate an inadäquaten Antibiotikaverschreibungen bis zum Jahr 2020 um 50% zu reduzieren. Das Ziel dieser Studie ist es gewesen, die Rate an inadäquaten Antibiotikaverschreibungen für die USA zu ermitteln.

Einschlusskriterien:

· Alle in den unten beschriebenen Datenbanken dokumentierten ambulanten Visitationen in den Jahren 2010 und 2011

Ausschlusskriterien:

· Visitationen, welche zu einer Hospitalisation sowie parenteralen Antibiotikagabe führten

Studiendesign und Methode:

Die Daten zur Bestimmung der Antibiotikaverschreibungen stammen aus zwei jährlich in den USA stattfindenden Erhebungen: 1) Dem National Ambulatory Medical Care Survey (NAMCS) und 2) dem National Hospital Ambulatory Medical Care Survey (NHAMCS).

Aus den Daten wurden die Antibiotikaverschreibungen pro 1000 Personen pro Jahr bestimmt. Neben einer geographischen Differenzierung erfolgte eine Einteilung in drei Altersklassen (0-19, 20-64 und ? 65 Jahre). Die Angemessenheit einer antibiotischen Therapie wurde im Vorfeld für jede Diagnose definiert. Hier dienten, soweit verfügbar, hauptsächlich nationale Guidelines als Grundlage. Bei fehlenden Guidelines diente die niedrigste lokale Verschreibungsrate als Anhalt.

Studienort:

USA

Outcome:

Primärer Outcome

· Diagnosen-spezifische Prävalenz sowie Raten an totalen und angemessenen Antibiotikaverschreibungen.

Resultat:

· Es konnten 184.032 ambulante Konsultationen analysiert werden. 12.6% der Konsultationen waren mit einer Antibiotikaverschreibung assoziiert, was einer Rate von 506 Antibiotikaverschreibungen pro 1000 Einwohner pro Jahr entspricht. Akute respiratorische Erkrankungen (Sinusitis, eitrige/nichteitrige Otitis media, Pharyngitis, virale Infekte der obere Atemwege, Bronchitis und Bronchiolitis, Asthma, Influenza, virale und nichtvirale Pneumonien) waren allein mit 221 Antibiotikaverschreibungen pro 1000 Personen/Jahr assoziiert.

· Insgesamt waren eine Sinusitis, eine eitrige Otitis media sowie eine Pharyngitis die häufigsten Diagnosen, welche mit einer Antibiotikaverschreibung assoziiert waren.

· Über alle Diagnosen und Altersklassen gesehen waren von den 506 Antibiotikaverschreibungen/1000 Personen/Jahr 353 indiziert. 30% aller Antibiotikaverschreibungen waren somit inadäquat.

· Mit 50% fand sich der grösste Anteil an unangemessenen Antibiotikaverschreibungen, unabhängig vom Alter, im Bereich der akuten respiratorischen Erkrankungen. In der Altersgruppe der 20 – 64 jährigen erfolgte hier sogar in 70% eine unnötige Antibiotikatherapie. Auch in der Gruppe der 0 bis 19-jährigen, als auch bei den über 65-jährigen fand sich der grösste Anteil an inadäquaten Verschreibungen bei akuten Erkrankungen der Atemwege (34% und 54%).

· Im Bereich der weiteren, nicht den Atemtrakt, betreffenden Erkrankungen (z.B. kutane, gastrointestinale oder urogenitale Erkrankungen) lag die Rate an unangemessenen Antibiotikaverschreibungen bei nur 15%.

Kommentar:

· Wie zu erwarten, lag der grösste Anteil an nicht indizierten Antibiotikaverschreibungen im Bereich der Atemwege. Oben genannte Zahlen bedeuten jährlich ca. 34 Millionen unnötige Antibiotikaverschreibungen alleine für diese Indikation in den USA.

· Die Daten dieser Studie decken sich mit anderen Studien, welche ebenfalls 50% der Antibiotikaverschreibungen im Rahmen akuter respiratorischer Infektionen als unnötig beschreiben.

· Die Kenntnis der häufigsten Erreger, Patienten und Ärzteinformationen oder die breite Verfügbarkeit einer schnellen Diagnostik (z.B. Streptokokken-Schnelltest im Rahmen einer Pharyngitis) wären hierbei mögliche und einfache Interventionen um vor allem im Bereich der akuten oberen Atemwegsinfektionen die Zahl der unnötigen Antibiotikaverschreibungen signifikant zu reduzieren.

Literatur:

Fleming-Dutra et al. Prevalence of Inappropriate Antibiotic Prescriptions Among US Ambulatory Care Visits, 2010-201.

2016 May 3; 315:1864-73

Verfasser: Andreas Plate, 16.08.2016

© 2016 Hortenzentrum