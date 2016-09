Tieferer Antibiotika-Gebrauch und höhere Symptomlast durch verzögerte Verschreibungs-Strategien bei respiratorischen Infekten

PDF-Datei (106.1 KB)

Frage: Wie beeinflussen Strategien mit verzögerter Antibiotika-Abgabe den Symptomverlauf und den Antibiotika-Gebrauch bei Patienten mit unkomplizierten respiratorischen Infekten? Wie beeinflussen Strategien mit verzögerter Antibiotika-Abgabe den Symptomverlauf und den Antibiotika-Gebrauch bei Patienten mit unkomplizierten respiratorischen Infekten?

Hintergrund:

Respiratorische Infekte stellen einen der häufigsten Konsultationsgründe in der Primärversorgung dar. Obwohl systematische Reviews gezeigt haben, dass der Krankheitsverlauf meist selbstlimitierend und der Vorteil durch Antibiotika bestenfalls minimal ist, erhält ein Grossteil der Patienten eine antibiotische Therapie. Dies führt zu einem Anstieg der Resistenz-Raten, der Kosten, der Nebenwirkungen und erhöht die Anzahl späterer Arztkonsultationen. Im Rahmen der Bemühungen den Antibiotika-Gebrauch zu reduzieren, kam in mehreren Ländern das Konzept der verzögerten Antibiotika-Verschreibung zur Anwendung. Dieses wurde vorwiegend in nordeuropäischen Ländern, wo der Antibiotikagebrauch ohnehin niedriger ist, erfolgreich erprobt. Ob das Konzept verzögerter Antibiotika-Verschreibungen auch in südeuropäischen Ländern Vorteile bringt, wurde bisher nicht untersucht.

Einschlusskriterien:

· Akuter unkomplizierter Infekt der Atemwege: Akute Pharyngitis, Rhinosinusitis, akute Bronchitis oder Exazerbation einer milden bis moderaten COPD.

· Begründeter Zweifel des behandelnden Arztes ob eine Antibiotika-Therapie angemessen ist.

Ausschlusskriterien:

· Minderjährigkeit

Studiendesign und Methode:

Randomisierte, unverblindete, multizentrische, klinische Studie

Studienort:

23 Primärversorgungszentren in Spanien

Interventionen:

· Gruppe 1: Sofortige Antibiotikum-Verschreibung

· Gruppe 2: Patienten-gesteuerte Antibiotikum-Einnahme (im Falle einer „substanziellen“ Verschlechterung nach den ersten Tagen)

· Gruppe 3: Abholen eines Antibiotikums in der Praxis nach drei Tagen (analog zu Gruppe 2)

· Gruppe 4: Keine Antibiotikum-Verschreibung

Outcome:

Primärer Outcome (anhand eines täglichen 6-stufigen Fragebogens)

· Dauer der Symptome

· Intensität der Symptome

Sekundäre Outcomes

· Antibiotika-Gebrauch

· Zufriedenheit mit der Behandlung, Glaube in die Effektivität der antibiotischen Therapie, Arbeitsabsenzen, Komplikationen, Bedarf an ausserplanmässiger medizinischer Betreuung

Resultat:

· 398 Patienten eingeschlossen, 34.2% davon Männer.

· 72% hatten sekundäre Ausbildungsstufe, 80.1% waren Nicht-Raucher, 93.5% hatten keine pulmonale Komorbidität.

· Die häufigsten Infektionen waren akute Pharyngitis mit 46.2% und akute Bronchitis 32.2%

· Primärer Outcome: Die mittlere Dauer schwerer Symptome betrug 3.6 Tage für die Gruppe mit sofortiger Antibiotika-Verschreibung, 4.0 Tage für die Abhol-Gruppe, 5.1 Tage für die Patienten-gesteuerte Gruppe und 4.7 Tage für die Gruppe ohne Antibiotika-Verschreibung.

· Die mediane Dauer schwerer Symptome betrug 3 Tage sowohl für die Gruppe mit Antibiotika-Abholung wie auch für die Gruppe mit Patienten-gesteuerter Einnahme.

· 3 von 5 Allgemeinsymptomen dauerten in der Gruppe mit sofortiger Verschreibung weniger lang als in der Gruppe ohne Antibiotika-Verschreibung.

· Gegenüber den zwei Gruppen mit verzögerter Antibiotikum-Einnahme dauerte in der Gruppe mit sofortiger Verschreibung nur das Symptom „Unwohlsein oder allgemeiner Schmerz“ weniger lang (6.7 vs. 8.7 und 7.9 Tage).

· Sekundärer Outcome: In der Gruppe mit sofortiger Verschreibung benutzten 91.1% Antibiotika gegenüber nur 12% in der Gruppe ohne Verschreibung. In den Gruppen mit verzögerter Antibiotika-Verschreibung benutzen 23% (Abholen) und 32.6% (Patienten-gesteuert) Antibiotika.

· Die Arbeitsabsenzen waren tiefer in den Gruppen mit verzögerter Verschreibung (Abholen 21.4%, Patienten-gesteuert 25.8%) als bei sofortiger Verschreibung (33.3%) und ohne Verschreibung (39.8%)

· Bezüglich der übrigen Punkte im sekundären Outcome ergaben sich keine Unterschiede. Tendenziell mehr Patienten in der Gruppe mit sofortiger Verschreibung würden wieder zum gleichen Arzt kommen bei ähnlichen Beschwerden. Dieser Befund war knapp insignifikant.

Kommentar:

· Die Studie beschreibt eine etwas grössere Symptomlast und Symptomdauer bei Patienten, welche ein Antibiotikum erst verzögert erhalten, wobei der Unterschied als klinisch nicht-signifikant beurteilt wird (anhand einer hier mit 2 Tagen definierten Schwelle)

· Verzögerte Verschreibungs-Strategien reduzierten den Antibiotika-Gebrauch auf 25-32%. Ob dies auch ausserhalb einer Studiensituation der Fall wäre, bleibt offen.

· Die meisten hier untersuchten Patienten hatten entweder Pharyngitis oder Bronchitis, was im Hinblick auf die Resultate zu berücksichtigen ist.

Literatur:

de la Poza Abad M. et al.

Prescription Strategies in Acute Uncomplicated Respiratory Infections: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med 2016; 176: 21-9

Verfasser: Leander Muheim, 22.09.2016

© 2016 Hortenzentrum