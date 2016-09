Lokalisiertes Prostatakarzinom: Therapie führt zu besseren Ergebnissen als ‚aktives Zuwarten’

Frage: Wirksamkeit (10-Jahresverlauf) verschiedener Therapiemodalitäten – Chirurgie versus Radiotherapie versus ‚aktives Zuwarten’ – bei Patienten mit lokalisiertem Prostatakarzinom? Wirksamkeit (10-Jahresverlauf) verschiedener Therapiemodalitäten – Chirurgie versus Radiotherapie versus ‚aktives Zuwarten’ – bei Patienten mit lokalisiertem Prostatakarzinom?

Hintergrund:

Die Art der Behandlung von Patienten mit einem beim PSA-Screening entdeckten lokalen Prostatakarzinom ist kontrovers. In USA wird 2016 bei etwa 180'000 Männern ein Prostatakarzinom diagnostiziert und etwa 25'000 Patienten sterben in diesem Jahr an einem Prostatakarzinom. Es gibt also viele Patienten bei denen das Prostatakarzinom lokal bleibt und wenig Beschwerden macht und eine Therapie am weiteren Verlauf der Erkrankung nichts ändert.

Dagegen haben die Therapien, sowohl die Chirurgie als auch die Bestrahlung, unerwünschte Wirkungen, die die Lebensqualität der Patienten einschränken.

Die Daten dieser Studie stammen aus einer Studie aus UK in der 50 bis 69-jährige Männer mit einem lokalisierten Prostatakarzinom, detektiert beim PSA Screening, eingeschlossen wurden.

In dieser Arbeit werden drei unterschiedliche therapeutische Vorgehen hinsichtlich des Outcomes miteinander verglichen.

Einschlusskriterien:

· 50 bis 69-jährige Männer mit einem lokalisierten Prostatakarzinom

Studiendesign und Methode:

Randomisierte Studie

Studienort:

UK

Interventionen:

· Gruppe 1: radikale Prostatektomie

· Gruppe 2: Radiotherapie

· Gruppe 3: aktives Monitoring

Outcome:

Primärer Outcome

· Prostatakarzinom spezifische Mortalität (case-fatality-rate) nach 10 Jahren (im Median)

Sekundäre Outcomes

· Gesamtsterblichkeit

· Anteil an Patienten mit Metastasen (genau definiert)

· Klinische Progression des Tumors (genau definiert was mit Progression gemeint ist; z.B. Ureterobstruktion, Einlage eines Dauerkatheters...)

· Therapieversagen (3 Monate nach radikaler Prostatektomie ein PSA-Wert grösser 0.2 ng/ml; bei Radiotherapie wurden die Phönix-Kriterien angeandt)

Resultat:

· Bei 2664 Männern wurde ein lokalisiertes Prostatakarzinom diagnostiziert; 1643 Männer (62%) waren bereit sich randomisieren zu lassen.

· Von den 545 Männern, die in die Gruppe des aktiven Monitorings randomisiert wurde, wurden im Verlauf mehr als die Hälfte der Patienten (291 von 545) operiert oder bestrahlt oder operiert und bestrahlt. eine Kombination aus beiden.

· Die Prostatakarzinom-spezifische Mortalität in den 10 Jahren war in allen drei Gruppen um ein Prozent und es bestanden keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Gruppen (man muss sich aber vor Augen halten, dass die Hälfte der Patienten in der Gruppe der aktiven Beobachtung operiert oder bestrahlt wurden. Die 95%-Vertrauensintervalle sind sehr weit; damit kann man aus den Ergebnissen nicht schliessen, dass ein Unterschied in der Sterblichkeit zwischen den Behandelten (Chirurgie oder Bestrahlung) und den Nicht-Behandelten (aktives Monitoring) ausgeschlossen ist.)

· Bei der Gesamtmortalität war ebenfalls kein Unterschied zwischen den drei Gruppen nachweisbar.

· Eine Progression der Krankheit, inklusive Metastasen, war in der Gruppe mit aktivem Monitoring deutlich und signifikant höher (112 Patienten) als in der Gruppe mit chirurgischer Behandlung (46 Patienten) oder Radiotherapie (46 Patienten)

Kommentar:

· Die Prostatakarzinom-spezifische Sterblichkeit nach 10 Jahren war in allen Gruppen sehr klein und relevante Unterschiede zwischen den drei Gruppen waren nicht nachweisbar.

· Das Risiko einer Krankheitsprogression, inklusive Metastasen, war in der nicht-behandelten Gruppe deutlich höher als in der Gruppe der Patienten, die primär entweder chirurgisch oder radiotherapeutisch behandelt wurden.

Literatur:

Hamdy DC et al. 10-Year Outcomes after Monitoring, Surgery, or Radiotherapy for Localized Prostate Cancer. N Engl J Med 2016; DOI: 10.1056/NEJMoa1606220.

Verfasser: Johann Steurer, 28.09.2016

