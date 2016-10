Funktionseinschränkungen bei verschiedenen Therapien des lokalisierten Prostatakarzinoms

PDF-Datei (117.9 KB)

Frage: Auswirkungen der unterschiedlichen Therapieformen – radikale Prostatektomie, Bestrahlung, aktives Zuwarten – auf Organfunktionen (Urinier-, Sexual- und Darmfunktion) und die Lebensqualität? Auswirkungen der unterschiedlichen Therapieformen – radikale Prostatektomie, Bestrahlung, aktives Zuwarten – auf Organfunktionen (Urinier-, Sexual- und Darmfunktion) und die Lebensqualität?

Hintergrund:

In der ProtecT Studie wurde bei Patienten bei denen beim PSA Screening ein lokalisiertes Prostatakarzinom diagnostiziert wurde der Outcome verschiedener Interventionen – radikale Prostatektomie, Radiotherapie oder aktives Monitoring – untersucht und bezüglich der Sterblichkeit nach 6 Jahren keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Der Anteil an Patienten mit Metastasierung war allerdings in der Gruppe mit aktivem Monitoring höher als in der behandelten Gruppe.

Ein wichtiger Aspekt in der Auswahl der Therapie ist neben der Sterblichkeit die Lebensqualität, die vorwiegend durch die Nebenwirkungen der verschiedenen Therapien bedingt sind. Vor allem die Sexualfunktion, die Urinkontinenz und die Darmfunktion werden durch die Therapien mehr oder weniger stark beeinflusst.

In dieser Studie werden die Ergebnisse der Störungen der genannten Organ-Funktionen und deren Auswirkungen auf die Lebensqualität über den 6-jährigen Verlauf berichtet.

Einschlusskriterien:

· 50 bis 69-jährige Männer mit einem lokalisierten Prostatakarzinom, das im Rahmen eines populations-basierten PSA Screenings identifiziert wurde (zwischen 1999 und 2009)

Studiendesign und Methode:

Randomisierte Studie

Studienort:

UK

Interventionen:

· Gruppe 1: radikale Prostatektomie

· Gruppe 2: Bestrahlungstherapie

· Gruppe 3: aktives Monitoring

Outcome:

Primärer Outcome

· Case-fatality rate (über diesen Outcome wurde in einer anderen Zusammenfassung berichtet)

Sekundäre Outcomes

(erfasst wurden die Daten mit validierten Frageinstrumenten); die Patienten wurden 6 und 12 Monate nach Einschluss in die Studie befragt, dann in jährlichen Abständen.

· Urinier-Funktion (Inkontinenz, Symptome des unteren Urintraktes, Effekt der Urinier-Funktion auf die Lebensqualität)

· Sexual-Funktion (Potenz, Erektionsstörungen, und Einfluss der Sexual-Funktion auf die Lebensqualität)

· Darm-Funktion (Durchfall, Blut im Stuhl, und Einfluss der Darm-Funktion auf die Lebensqualität)

Resultat:

· Bei 2896 Männern wurde ein Prostatakarzinom diagnostiziert, bei 2664 ein klinisch lokalisiertes; 1643 der Männer liessen sich in eine der drei Therapiegruppen randomisieren.

· Urinier-Funktion: Die radikale Prostatektomie hatte, wie erwartet, den stärksten negativen Effekt auf die Urinier-Funktion. Bei Einschluss in die Studie trugen 1% absorbierende Einlagen (‚Windeln’), 6 Monate nach Prostatektomie waren es 46% und nach 6 Jahren waren es 17%. Die Lebensqualität wurde während der ersten 2 Jahre durch die ‚Urinier-Dysfunktion’ deutlich beeinflusst, danach glich sie sich den Werten in den anderen Gruppen an.

· Sexual-Funktion: Die erektile Funktion (Erektion, hart genug für Geschlechtsverkehr) nahm in allen drei Gruppen ab; zu Beginn der Studie gaben 67% eine normale Erektion an; nach 6 Monaten fiel der Wert auf 12% in der Prostatektomiegruppe, 22% in der Radiotherapiegruppe und 52% in der Gruppe mit aktivem Monitoring. In den Gruppen mit aktiver Behandlung stieg die Anzahl Patienten mit normaler Erektion im Verlauf wieder etwas an (21% nach 36 Monaten in der Prostatektomiegruppe), fiel in der Prostatektomiegruppe aber wieder unter 20% nach 6 Jahren. Auch in den beiden anderen Gruppen stieg die Anzahl Männer mit Erektionsstörungen (70% nach 6 Jahren in der Gruppe mit aktivem Monitoring)

· Darm-Funktion: In der Gruppe mit Bestrahlung waren die Werte für die Darm-Funktion (dünner Stuhl) schlechter als in den beiden anderen Gruppen, am stärksten war der Unterschied nach 6 Monaten. Bezüglich Stuhlinkontinenz unterschieden sich die drei Gruppen nicht. Zwei Jahre nach Einschluss in die Studie nahm die Anzahl Patienten mit „Blut im Stuhl“ in der Gruppe mit Bestrahlung zu. Diese Beschwerden und Befunde hatten einen negativen Effekt auf die Lebensqualität der Patienten in der Gruppe mit Radiotherapie.

Kommentar:

· Der Anteil an Patienten mit einer Krankheitsprogression oder Metastasen ist höher in der Gruppe mit aktivem Monitoring als in den beiden Gruppen mit aktiver Therapie, radikale Prostatektomie oder Radiotherapie. Der weitere Verlauf wird zeigen ob sich bezüglich Progression der Krankheit (inkl. Metastasen) Unterschiede zwischen den beiden aktive behandelten Gruppen ergeben werden.

· Auf die Urinier- und Sexual-Funktion hat die radikale Prostatektomie stärker negative Effekte als die Bestrahlungstherapie. Die Bestrahlung hat dagegen negativere Auswirkungen auf die Darmfunktion.

Literatur:

Donovan JL. et alii. Patient-Reported Outcome after Monitoring, Surgery, or Radiotherapy for Prostate Cancer. New Engl J Med. 2016; 375: 1425-37

Verfasser: Johann Steurer, 18.10.2016

