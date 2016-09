Angehörigengespräche chronisch Kranker mit Palliativ-Care Spezialisten bringen keine Minderung von Depressions- und Angst-Symptomen jedoch vermehrte posttraumatische Stress-Syndrome

Frage: Bringen informelle und emotionale Angehörigengespräche, geleitet von Palliativ-Care Spezialisten, im Vergleich zur Usual-Care Betreuung eine Verminderung der Angst- und Stress-Symptome innerhalb der Familien chronisch kranker Intensivstation-Patienten? (Palliativ-Care Spezialisten sind speziell darin geschult emotionale Unterstützung anzubieten, Informationen mitzuteilen und mit Patienten und deren Angehörige Gespräche mit dem Fokus Patientenwerte und Therapieziele zu führen).

Hintergrund:

Chronisch kranke Intensivstation-Patienten welche eine verlängerte mechanische Ventilation benötigen haben eine Überlebensrate von 32-55%. Der Grossteil der überlebenden Patienten benötigt nach Spitalsaustritt eine institutionelle Betreuung. Die Familienmitglieder dieser Patienten erleben vermehrt Angst- und Stress-Symptome und sind auch vermehrt von posttraumatischen Stress-Syndromen betroffen. Mehrere Studien haben die Kommunikation von Prognosen und Therapiezielen auf der Intensivstation untersucht. Bisher hat keine Studie diese spezielle Gruppe von chronisch kranken Intensivstation-Patienten untersucht. Die Hypothese dieser Studie war, dass eine intensivere Information und emotionale Unterstützung der Familienangehörigen durch Palliative-Care Spezialisten eine Minderung der oben genannten Symptome bringt.

Einschlusskriterien:

· Intensivstation-Patienten mussten über 21 Jahre alt sein und zumindest 7 Tage mechanisch beatmet werden. Wenn nicht erwartet wurde, dass sie innerhalb der nächsten 3 Tagen geweant oder versterben würden, waren die Einschlusskriterien erfüllt.

· Angehörige der Intensivstation-Patienten mussten Englisch als Umgangssprache haben und

teilnahmebereit sein.

Ausschlusskriterien:

· Intensivstation-Patienten nach Trauma, nach Verbrennungen, mit neuromuskulären Erkrankungen und solche die im Vorfeld in externen Krankenhäusern über 7 Tage mechanisch beatmet wurden.

· Wenn der primär behandelnde Arzt der Patienten mit der Studienteilnahme nicht einverstanden war.

Studiendesign und Methode:

Randomisierte Multicenterstudie mit einer Interventions- und einer Usual-Care Gruppe

Studienort:

4 universitäre Intensivstationen in den USA

Interventionen:

Beiden Gruppen wurden validierte, gängige Broschüre zum Thema chronische Erkrankungen abgegeben.

· Interventionsgruppe: In dieser Gruppe wurden 2 Angehörigengespräche mit Palliative-Care Spezialisten im Abstand von mindestens 10 Tagen geführt. In den Gesprächen wurden vor allem Patienten-Werte und Therapieziele besprochen.

· Usual-Care Gruppe: Hier wurden alle Angehörigengespräche durch das behandelnde Intensivstationsteams geführt.





Outcome:

Primärer Outcome

· Ergebnisse der Hospital-Anxiety and Depression Scale nach 90 Tagen (HADS; eine Skala von 0-42 wobei 0 das beste und 42 das schlechteste Ergebnis ist). Als klinisch relevant wurde eine Differenz von 1.5 Punkten definiert.

Sekundäre Outcomes

· Posttraumatische Stress-Syndrome anhand der „Impact of Event Scale-Revised“ (IES-R; eine Skala von 0-88 wobei 0 das beste und 88 das schlechteste Ergebnis ist), Patienten Präferenzen, Länge des Spitalaufenthalts sowie 90-Tage-Überlebensrate

Resultat:

· Insgesamt konnten 256 Patienten eingeschlossen und randomisiert werden. Das Durchschnittsalter der Patienten war je nach Gruppe 58 bzw. 57 Jahre, der Frauenanteil 66% bzw. 65%. Insgesamt wurden 365 Familienangehörige mit einem Durchschnittsalter von 51 Jahren und einem Frauenanteil von 71% eingeschlossen.

· Nach drei Monaten zeigte sich kein signifikanter Unterschied der Angst- und Depressionssyndrome der Familienangehörigen. (adjustierter mean HADS-Score, 12.2 gegenüber 11.4; Gruppendifferenz von 0.8 [95% CI, -0.9 bis 2.6])

· Der Anteil der Familienangehörigen mit posttraumatischem Stress-Syndrom war in der Interventionsgruppe höher als in der Kontrollgruppe (adjustierter mean IES-R –Score, 25.9 gegenüber 21.3; Gruppendifferenz von 4.60 [95% CI, 0.01 bis 9.10])

· Die Ergebnisse des sekundären Outcomes mit Patienten-Präferenzen, der Länge des Spitalaufenthalts sowie der 90-Tage-Überlebensrate waren zwischen den beiden Gruppen nicht signifikant unterschiedlich.

· Angehörigengespräche durch Palliative-Care Spezialisten brachten im Vergleich zu Usual-Care Betreuung keine Verbesserung der Angst- und Stress-syndrome der Familienangehörigen chronisch kranker Intensivstation-Patienten und führte sogar zu einem vermehrten Auftreten von posttraumatischen Stress-Syndromen.

Kommentar:

· Vermutlich ist es sinnvoller Palliative-Care Spezialisten nicht grundsätzlich 1-2-mal für alle Intensivstation-Patienten, sondern besser gezielt in besonders herausfordernden Situationen und Spezialfällen einzusetzen. In diesen Fällen dann aber intensiver, über einen längeren Zeitraum und als Teil des behandelnde Intensivstationsteams. Möglicherweise ist der Betreuungsstandard auf der Intensivstation durch das behandelnde Intensivstationsteam bereits so hoch, dass 1-2 Interventionen durch externe Spezialisten nicht nur keinen Erfolg zeigen, sondern vielmehr sogar zu Verunsicherung führen.

Literatur:

Carson S. et al.

Effect of palliative care-led meetings for families of patients with chronic critical illness a randomized clinical trial. JAMA. 2016; 316: 51-62

Verfasser: Stefan Zechmann, 26.09.2016

