Nicht-steroidale Entzündungshemmer erhöhen das Risiko einer Herzinsuffizienz; die einen mehr, die anderen weniger

PDF-Datei (95.9 KB)

Frage: Risiko, nach Einnahme nicht-steroidaler, entzündungshemmender Medikamente, wegen einer Herzinsuffizienz hospitalisiert zu werden? Risiko, nach Einnahme nicht-steroidaler, entzündungshemmender Medikamente, wegen einer Herzinsuffizienz hospitalisiert zu werden?

Hintergrund:

Nicht-steroidale antiinflammatorisch wirkende Medikamente (NSAIDs) hemmen zwei Enzyme der Prostaglandinsynthese – diese Enzyme werden COX 1 und COX 2 genannt. Die therapeutische Wirkung – Analgesie und entzündungshemmend – geschieht vorwiegend über die Hemmung von COX 2 und die bekannten gastrointestinalen Nebenwirkungen sind vorwiegend durch die Hemmung von COX 1 bedingt. Die vor etwa 20 Jahren entwickelten selektiven COX 2 -Inhibitoren erhöhten das Risiko für Myokardinfarkte und wurden teilweise vom Markt genommen.

In weiteren Studien zeigte sich, dass nicht nur die Einnahme von COX 2 -Inhibitoren das kardiovaskuläre Risiko erhöht, sondern auch einige der herkömmlichen NSAIDs (Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen) das Risiko kardialer Nebenwirkungen steigern. COX 2 -Inhibitoren, als auch einige der herkömmlichen NSAIDs in hohen Dosen, verdoppeln die Hospitalisationsrate wegen einer Herzinsuffizienz. Bei welchem der Medikamente die Wahrscheinlichkeit höher oder niedriger ist, ist immer noch nicht genau bekannt, ist für die medizinische Praxis aber relevant.

Im Rahmen eines multinationalen europäischen Projektes wurde versucht Antworten auf diese Fragen zu geben.

Einschlusskriterien:

· Personen, bei denen eine Therapie mit NSAIDs begonnen wurde

· Personen älter als 18 Jahre, und mindestens eine Verschreibung für NSAIDs erhielten (zwischen 2000 und 2010)

Ausschlusskriterien:

· Daten über die Person waren für mindestens ein Jahr vor Eintritt in die Studienkohorte vorhanden

· Personen, die im Jahr vor Eintritt eine oder mehr Verschreibungen für NSAIDs erhielten.

· Patienten mit einem Malignom

· Hospitalisation im Jahr vor Einschluss in die Studie mit der Diagnose Herzinsuffizienz; Patienten mit der Diagnose einer Herzinsuffizienz aber ohne Hospitalisation wurden nicht ausgeschlossen

Studiendesign und Methode:

Fall-Kontrollstudie, basierend auf verschiedenen nationalen und internationalen Datenbanken

Studienort:

Datenbanken von Deutschland, UK, Italien und den Niederlanden, in denen Daten von etwa 37 Millionen Patienten gespeichert wurden

Fälle und Kontrollen:

· Ein Patient wurde als Fall klassifiziert, wenn die Person wegen einer Herzinsuffizienz hospitalisiert wurde (Patienten, die man ambulant behandeln konnte, wurden nicht als Fall klassifiziert)

· Kontrollen: Jeder Fall wurde mit bis zu 100 Kontrollen (hatten NSAIDs erhalten aber wurden nicht wegen einer Herzinsuffizienz hospitalisiert) gematcht (für Alter, Geschlecht, Zeitpunkt des Eintritts in die Kohorte).

Outcome:

· Hospitalisation wegen Herzinsuffizienz

Resultat:

· Etwa 10 Millionen Personen mit Verschreibungen für NSAIDs wurden in der Datenbank identifiziert; davon waren etwa 92 Tausend ‚Cases’ (Hospitalisation wegen Herzinsuffizienz)

· Das mittlere Alter der Fälle und Kontrollen lag bei etwa77 Jahren; 45 % waren Männer

· Wenn die Ergebnisse für alle Medikamente gepoolt werden: Die Einnahme von NSAIDs erhöht das Risiko wegen einer Herzinsuffizienz hospitalisiert zu werden um 20%.

· Ein statistisch signifikanter Anstieg der Hospitalisationsrate war bei 9 Substanzen nachweisbar: Ketorolac (um 83%), Etoricoxib (um 51%), Indomethacin (um 51%), Rofecoxib (um 36%), Piroxicam (um 27%), Diclofenac (um 19%), Ibuprofen (um 18%), Nimesulide (um 18%) und Naproxen (um 16%); Celecoxib (in normalerweise verschriebener Dosierung) erhöhte das Risiko für eine Hospitalisation wegen Herzinsuffizienz nicht.

· Die Ergebnisse der Analysen deuten darauf hin, dass vor allem Indomethacin und Etoricoxib, bereits in mittleren Dosierungen, das Risiko deutlich erhöhen.

Kommentar:

· Die Analyse, basierend auf Angaben in Datenbanken, gibt Hinweise, dass NSAIDs das Risiko wegen einer Herzinsuffizienz hospitalisiert zu werden, erhöhen. Es gibt auch Hinweise, dass das Risiko für verschiedene Substanzen unterschiedlich hoch ist.

· Teilweise sind die Daten in den Datenbanken unvollständig, vielleicht sind auch die Kodierungen nicht korrekt. Das kann man im Nachhinein praktisch nicht kontrollieren. Aber, deswegen sind die Ergebnisse dieser Studie nicht irrelevant. Diese Ergebnisse sind die derzeit beste Evidenz, die zur Frage des Risikos einer Herzinsuffizienz bei Einnahme von NSAIDs zur Verfügung steht.

Literatur:

Arfè A et alii. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of heart failure in four European countries: nested case-control study. BMJ 2016; 354: i4857.

Verfasser: Johann Steurer, 24.10.2016

© 2016 Hortenzentrum